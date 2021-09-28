Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi’nde, sağlıksız koşullarda kıyma çekilen halı yıkama yerinin kapısı mühürlendi. İş yeri sahibi, kıymaları hayvanlar için çektiğini ileri sürdü.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi üzerinde bulunan halı yıkama yapan iş yerinde kıyma çekildiği ihbarı, Avcılar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Mehmet Seydi Tombak isimli şahsa ait iş yerinde aramalar yapan ekipler, girişteki kıyma çekme makinesi ile kurutulmuş ekmek ve tavuk kemiklerinin kıymasının çekildiğini belirledi.

Ayrıca ekipler çekilen kıymaların, içeride bulunan derin dondurucudaki büyük plastik torbaların içerisine saklandığını tespit etti.

Olay, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi.

14 PLASTİK TORBA BULUNDU

Polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri 4 kasa tavuk kemiği, çuvallar içerisinde kuru ekmek ve çekilmiş halde derin dondurucuda saklanan kıyma dolu 14 plastik torba bulunduğunu belirledi.

Halı yıkama yerinin sahibi Mehmet Seydi Tombak, kıymaları Çatalca’daki sahipsiz hayvanlara yem olarak vermek için hazırladığını söyledi.

“KEMİKLERİ RAHAT YEMELERİ İÇİN KIYMA HALİNE GETİRİYORUM”

Mehmet Seydi Tombak, kedi ve köpek beslediğini ifade ederek, "Hafta sonları Çatalca’ya gidiyorum hayrına bunları veriyorum 6-7 aydır yapıyorum. Kemikleri rahat yemeleri için kıyma haline getiriyorum." dedi.

Avcılar’da, halı yıkama yerinde çekilen kıymalara el konuldu VİDEO



“GEREKEN YASAL İŞLEM YAPILACAK”

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür faaliyetlerin ne amaçla olursa olsun izinsiz ve sağlıksız ortamlarda yapılamayacağının altını çizdi.

Hayır yapmak amacı taşıdığını ileri süren Tombak, bir daha yapmayacağını belirterek iş yerinin mühürlenmemesini isterken, zabıta görevlisi, "Siz hayırlı bir iş yaptığınızı söylüyorsunuz ancak, amaç veya görüntü farklı da olabilir. Bunlar farklı amaçla da kullanılıyor olabilir. Gereken yasal işlem yapılacak." dedi.

Çekilmiş kıyma ve diğer malzemelere el konuldu.

KEMİKLER VE KURU EKMEKLER KEPÇEYLE TAŞINDI

Tedbir amacıyla mühürlenen iş yeri hakkında, hazırlanacak rapora göre cezai işlem uygulanacağı belirlendi.

Belediye temizlik işleri müdürlüğünden getirilen bir kepçeye taşınan kıyma, kemik ve kuru ekmekler, ilçe dışındaki bir arazide kazılan bir çukura kireçlenerek gömülmek üzere götürüldü.

Hazırlanan raporun inceleneceği, hijyen olmayan yöntemle atıkların kıyma haline getirilmesi nedeniyle bunu yapana bin ile 60 bin lira arasında para cezası uygulanabileceği belirtildi.