Kontrolden çıkan ve içerisinde yolcu bulunmayan otobüsün önce ağaca sonra çöp konteynerine çarpması sonucu yaralanan şoför, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesin'de, Sevdil Doğan'ın kullandığı halk otobüsü, kontrolden çıktı.

İddiaya göre sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan ve içinde yolcu bulunmayan otobüs kaldırıma çıkarak, bir ağaç ve çöp konteynerine çarparak durabildi.

ŞOFÖR YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralı otobüs şoförü, ilk müdahalenin yapılmasının ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölge sakinleri ise yola hız kesici bariyer konulması için daha önce birkaç kez başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını savundu.

Polisin incelemeleri devam ediyor.

Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı