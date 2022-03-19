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    Avcılar’da hangi yola gideceğini bilemeyen sürücü, kaza yaptı

    Sürücünün hangi yola gideceği konusunda kararsız kalması sonucu meydana gelen kazada otomobil yön uyarı tabelasına çarptıktan sonra bariyerlere çıktı.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 09:05
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    Avcılar’da hangi yola gideceğini bilemeyen sürücü, kaza yaptı

    Saat 02.30 sıralarında İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi’nde yan yoldan gelen 34 ZJ 1920 otomobilin sürücüsü yan yola devam ile D-100 karayoluna çıkma konusunda kararsız kaldı.

    Sürücü bir türlü karar vererek direksiyonu çevirmeyince otomobil, yön uyarı tabelasına vurduktan sonra bariyerlere çarptı.

    POLİS TESPİTLERİNİ YAPTI

    Ölen veya yaralanan olmayan kazada, polislerin gerekli tespitleri yapması ardından hasar gören otomobil bariyerlerden çekildi.

    Avcılar’da hangi yola gideceğini bilemeyen sürücü, kaza yaptı #1

    Avcılar’da hangi yola gideceğini bilemeyen sürücü, kaza yaptı #2

    Avcılar’da hangi yola gideceğini bilemeyen sürücü, kaza yaptı #3

    Avcılar’da hangi yola gideceğini bilemeyen sürücü, kaza yaptı #4

    Avcılar’da hangi yola gideceğini bilemeyen sürücü, kaza yaptı #5


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