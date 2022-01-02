Yakınını koronavirüs testine götürdüğü sırada hastane acilindeki güvenlik görevlisini darbeden şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde eşi ve çocuğu ile koronavirüs testi için hastaneye gelen E.M.Ç. adlı şahıs, hastasının durumunun acil olduğunu ileri sürdü.

E.M.Ç., sağlık çalışanlarıyla tartışıp ardından da acil serviste güvenlik görevlisi C.Y.’ye yumruklar atarak darbetti.

Yaralanan güvenlik görevlisi ise şahıstan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda saldırgan gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. güvenlik kamerasına ise şahsın, güvenlik görevlisini darp ettiği anlar anbean yansıdı.

Avcılar'da hastane acilinde güvenliği döven hasta yakını yakalandı VİDEO









