Havalimanı içinde unutulan eşyaların satışını bekleyen vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sıra caddeye taşınca, mağazanın açılış saati öne çekildi.

İstanbul Havalimanı içerisinde unutulan ve alınmayan bagajlardan çıkan eşyalar, Türk Hava Yolları (THY) Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildikten sonra açılan ilk ihalede açık arttırma ile satıldı.

Avcılar’da eşyaların satışının yapılacağı mağazanın önü erken saatlerde dolmaya başladı.

Marmara Caddesi’ndeki bir iş hanındaki mağazanın önünde oluşan kuyruk caddeye taşınca mağazanın açılış saati öne çekildi.

Eşyaların satışını gerçekleştiren Aziz Korkmaz, ihale ile satın aldıkları kamyonlar dolusu koli ve bavulu Avcılar’daki deposuna indirerek tek tek sınıflandırdıkları eşyaları bugün saat 10.00’dan itibaren satışa çıkaracaklarını duyurdu.

TEKNOLOJİK ALETLER İLGİ GÖRDÜ

2 buçuk saat öncesinden sıraya giren vatandaşlar özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi.

Avcılar’da havalimanında unutulan eşyaların satışında sıra caddeye taştı VİDEO



BELLİ BİR DÖNEME KADAR GARANTİ VERİLDİ

Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.

“ÜÇTE BİR FİYATINA SATIYORUZ”

1995’ten bu yana Avcılar’da faaliyet gösterdiklerini belirten Korkmaz, “Bavuldan aka gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bunları üçte bir fiyatına satıyoruz.” ifadelerini kullandı.