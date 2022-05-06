Avcılar'da hız yapan otomobilin kaza anı

Hız yapan kamyonet, bir anda dönüş yapan otomobile çarparak kaçtı. O anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul Avcılar'da otomobil sürücüsü Yunus Çamur, 2 Mayıs Pazartesi günü Firuzköy yönüne gitmek üzere dönüş aldı.

O esnada arkadan hız yaparak gelen bir kamyonet, Çamur idaresindeki araca çarptı.

Durmadan yola devam etti

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle savrulduktan sonra durmadan yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü Çamur ise çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

Yakalama için çalışma başlatıldı

Çamur'un aracından hasar oluştu. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.





















