D-100 kara yolu üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yön tabelasına çarpan otobüs, daha sonra bariyerlere saplandı.

İstanbul’un Avcılar İlçesinde, D-100 kara yolunda seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Boğazköy-Bakırköy hattında hizmet veren Talat Şen idaresindeki İETT otobüsü, saat 06.00 sıralarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şen, önce yol kenarındaki yön tabelasına, sonra bariyerlere çarptı.

Bariyerlerdeki çelik borulardan biri, arka kapıdan girip otobüsün arkasından çıktı.

1’İ AĞIR 4 YARALI

1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı kadın ile diğer 3 yaralı yolcu, ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Avcılar’da İETT otobüsü bariyerlere saplandı VİDEO



“TEK TESELLİMİZ ÖLEN KİMSENİN OLMAMASI”

Otobüs şoförü Talat Şen, kazayla ilgili şu sözleri kaydetti:

“Yağışın da etkisi ile toparlayamadım. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tek tesellimiz ölen kimse olmaması.”