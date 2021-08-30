Ters yolda geri gelen taksiye çarpmamak için ani fren yapan İETT otobüsüne, hafriyat kamyonu çarptı. Kazada iki yolcu yaralanırken, taksi şoförü olay yerinden kaçtı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde saat 10.10 sıralarında, D-100 karayolunda seyir halinde olan Erkan Cöne idaresindeki İETT yolcu otobüsü, ters yolda geri gelen ticari taksiye çarpmamak ani fren yapınca, Rıza Çelik idaresindeki hafriyat kamyonu İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Ticari taksi olay yerinden kaçarken, otobüs içindeki Muhbet A. ve Elif Ö. isimli iki kadın yolcu yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otobüsteki diğer yolcular ile iki aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Avcılar’da, İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı VİDEO



“TIR GELDİ, ARKADAN ÇARPTI”

Yaralanan yolculardan Muhbet Acun, kazaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Valla biz de anlamadık, belediye otobüsündeydik, tır geldi arkadan vurdu. Kafamın arkasını biraz vurdum, iyiyim çok şükür. Bir tane daha var, o da önden burnunu falan çarpmış. Ben de kafamı arkadan çarptım. Başka vardı yolcular ama gittiler."

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.