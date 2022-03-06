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    Avcılar’da, iki binanın çatısı alevlere teslim oldu

    Bir binanın çatısında başlayan yangın bitişiğindeki binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki çatıda hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 15:22
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    Avcılar’da, iki binanın çatısı alevlere teslim oldu

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi 651 Sokak'ta, 2 katlı binanın çatısında çıktı.

    Çıkan yangın, bitişikte bulunan binanın da çatısına sıçrayınca alevler kısa sürede daha da büyüdü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    3 CEPHEDEN MÜDAHALE EDİLDİ

    3 cepheden alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

    ÇATIYA ÇIKTI, HORTUMLA SU SIKTI

    Bir başka bina sahibi evinin çatısına çıkarak hortumla alevlere su sıktı.

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında da büyük çapta hasar meydana geldi.

    Avcılar’da, iki binanın çatısı alevlere teslim oldu #1

    Avcılar’da, iki binanın çatısı alevlere teslim oldu #2

    Avcılar’da, iki binanın çatısı alevlere teslim oldu #3


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