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    Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

    Avcılar'da iki grup arasında taşlı sopalı bir kavga çıktı. Kavgada kullanılan uzun namlulu silahla bir kişi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 23:48
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    Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

    Avcılar’da iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı.

    Olayın büyümesiyle tartışma taşlı sobalı kavgaya dönüştü.

    Kavgada kullanılan uzun namlulu silahtan kurşunla Kemal Ö. yaralandı.

    POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı  havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak ayırdı.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kemal Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralı Kemal Ö’nün yakınları ise tekel bayisine taşla ve sopalarla saldırdı.

    Polisin kavgayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Avcılar da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı #1

    Avcılar da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı #2

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    Avcılar da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı #5

    Avcılar da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı #6

    Avcılar da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı #7

    Avcılar da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı #8

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