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    Avcılar'da iki kişi arasındaki beyzbol sopalı kavga kamerada

    Kızı ile eve giderken bir sürücü ile tartışma yaşayan Mehmet Kara, dakikalarca beyzbol sopası ile darbedildi. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 07.12.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 15:28
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    Avcılar'da iki kişi arasındaki beyzbol sopalı kavga kamerada

    Avcılar'da öğle saatlerinde iki kişi arasında kaos yaşandı.

    5 yaşındaki kızı ile eve doğru yola çıkan Mehmet Kara, sokakta karşıdan gelen bir sürücü ile yol verme tartışması yaşadı.

    Minik kızın yanında saldırdı

    Karşıdan gelen sürücü, arabasından aldığı beyzbol sopasıyla yanında küçük kızı olmasına aldırış etmeden Kara’ya saldırdı.

    Dakikalarca vurdu

    Kucağında çocuk olan Mehmet Kara kaçmaya çalışsa da sürücü peşini bırakmayarak defalarca darbetti.

    Aldığı sopa darbeleriyle küçük kızı yere düşen Kara, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kurtuldu.

    Sopalı saldırgan, Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alındı.

    Avcılar'da iki kişi arasındaki beyzbol sopalı kavga kamerada VİDEO


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