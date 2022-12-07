Haberler

3. Sayfa Haberleri

Avcılar'da iki kişi arasındaki beyzbol sopalı kavga kamerada

Avcılar'da iki kişi arasındaki beyzbol sopalı kavga kamerada

Kızı ile eve giderken bir sürücü ile tartışma yaşayan Mehmet Kara, dakikalarca beyzbol sopası ile darbedildi. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.