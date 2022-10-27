Avcılar'da inşaat çalışmaları sırasında caddede çatlaklar oluştu

5 ay önce başlayan inşaat çalışmaları bölgedeki birçok iş yerine ve asfalta zarar vererek çatlaklara neden oldu. Vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken ekipler, bölgede trafiği tek şeride düşürdü.

İnşaat çalışmaları bölge halkının korkulu rüyası oldu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, haziran ayında başlayan iş merkezi inşaatı çalışmaları sırasında zeminde kayma oldu.

Yaşanan kayma olayının yakındaki iş merkezinin duvarları ile bahçesine zarar verdiği görüldü.

İş merkezi tahliye edilmedi

Çatlakların oluştuğu bölgede zabıta ekipleri önlem alarak, cadde trafiğini tek şeride düşürdü.

Çalışmalar devam ederken, çatlakların oluştuğu iş merkezi ise tahliye edilmedi.

DHA'nın aktarımına göre; iş merkezi çalışanları durumdan endişe duyduklarını ifade etti.

"Yolda ve iş merkezinde çökmeler oldu"

İş merkezi çalışanı Zafer Akdeniz, "Yol üzerinde yapılan inşaatta hafriyat çalışmaları yapıldı. Hafriyat çalışmaları sebebiyle yolda ve iş merkezinde çökmeler oldu. Çatlaklar ise inşaatın başlamasından 2 ay sonra oluştu. Kiracılarımız bu durumdan oldukça şikayetçi. Durumla ilgili belediyeye dilekçe veren kiracılarımız da oldu. Belediye kiracılarımıza, korkulacak bir durum olmadığını burada oturabileceklerini söylemiş." dedi.

"Çöküntü olursa yakalanmak istemiyorum"

İş merkezi çalışanı Nihan Erdal da, çatlakların inşaatın başlamasından sonra oluştuğunu belirterek, "Büyük endişelerimiz var. Otopark alanımız çökmeye yakın. Çatlaklar zamanla büyümeye başladı. Karşımızdaki yolda da çöküntüler meydana geldi. O yol tek şeride düştüğü için kazaya sebebiyet verebilir. Çatlaklardan dolayı korkuyorum. Otoparktan aracımı alırken bir önce çıkmak istiyorum. Çöküntü olursa yakalanmak istemiyorum. Bir kez inşaat çalışanları 'araçlarınızı buradan kaldırın çökme tehlikesi var' uyarısı yaptı." diye konuştu.

"Ekiplerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır"

Avcılar Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde devam eden inşaat nedeniyle; ana yol üzerinde zemin kayması meydana gelmiş olup, sadece asfalt kısmında meydana gelen çatlamalar nedeniyle ekiplerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. İnşaat nedeniyle yol kenarında oluşan çökmenin dolgusu devam etmekte ve tamamlanmasının ardından fen işleri müdürlüğü tarafından asfalt çalışmaları yapılacaktır. İnşaat ile ilgili bölge sakinlerinden yol çökmesi dışında herhangi bir şikayet alınmamış olup, gerekli çalışmalar devam etmektedir." denildi.

























