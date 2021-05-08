Sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıkları öne sürülen biri kadın iki şüpheli ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Ülke genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.

İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün saat 15.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde T.Ö. ve Y.G.Ç.’yi şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan aramada T.Ö.’nün üzerinde 6.7 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilirken bu kişiler gözaltına alındı.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Sürdürülen soruşturmada bu kişilerin sosyal medya üzerinde bağlantı kurdukları kişilerden uyuşturucu maddeyi satın aldıkları belirlendi. Yine aynı mahallede bir evde yapılan aramada A.K.adlı kadın ile 18 yaşından küçük M.A.K.gözaltına alındı.

Avcılar’da internetten uyuşturucu satanlar yakalandı VİDEO

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 58.79 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışında kullanıldığı sanılan 2 cep telefonu ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sokakta uyuşturucu ile yakalanan T.Ö. ve Y.G.Ç. ifadelerinin alınması ardından adli makamların talimatı ile serbest bırakıldı. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti’ suçundan haklarında işlem yapılan A.K. ve M.A.K. ile ilgili soruşturmaya Asayiş Büro’da devam ediliyor.









