Euro
8.6628
-2.51%
Dolar
7.163
-2.14%
Altın
428.8
-1.09%
Borsa
1.492
1.29%
Bitcoin
240.990
-0.27%
EXEN Coin
16.78
-5.19%
15ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 15 C

    Avcılar'da iş adamına silahlı saldırı kamerada

    Avcılar'da oto galeri sahibi olduğu öğrenilen U.V. ekmek almak için lüks otomobiline bineceği sırada, motosikletle gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da iş adamına silahlı saldırı kamerada

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ekmek almak için dışarıya çıktığı öğrenilen oto galeri sahibi U.V., lüks otomobiline bineceği sırada motosikletle buraya gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Yere düşen U.V.'ye ateş etmeye devam eden saldırganlar, daha sonra geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

    3 KURŞUN İSABET ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. U.V. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağına 3 kurşun isabet eden U.V. tedavi altına alındı.

    Olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Avcılar da iş adamına silahlı saldırı kamerada #1

    İş adamına silahlı saldırı VİDEO



    Avcılar da iş adamına silahlı saldırı kamerada #2

    Avcılar da iş adamına silahlı saldırı kamerada #3

    Avcılar da iş adamına silahlı saldırı kamerada #4

    Avcılar da iş adamına silahlı saldırı kamerada #5

    Avcılar da iş adamına silahlı saldırı kamerada #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir