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Avcılar'da iş adamına silahlı saldırı kamerada

Avcılar'da iş adamına silahlı saldırı kamerada

Avcılar'da oto galeri sahibi olduğu öğrenilen U.V. ekmek almak için lüks otomobiline bineceği sırada, motosikletle gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.