Avcılar Firüzköy’de bir iş yerinde yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesi'nde 10 bin metrekarelik alana kurulu kumaş boyama ve kumaş depolama alanında yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye erleri yangına müdahale etti.

ZAMAN ZAMAN ZOR ANLAR YAŞANDI

Kimyasal maddelerin tutuşması nedeniyle itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman zor anlar yaşadı.

Söndürme çalışmaları sırasında yangın fabrikanın yanındaki iki iş yerine de sirayet etti.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İş yeri sahipleri panikle içerideki malzemeleri dışarı taşıyarak kurtarmaya çalıştı.

Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Avcılar’da iş yerinde yangın VİDEO