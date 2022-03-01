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Avcılar'da iş yerinin önünde araç park etme kavgası

Avcılar'da iş yerinin önünde araç park etme kavgası

Markete ait olan aracı bir iş yerinin önüne çeken şoför, iş yeri çalışanları ile kavgaya tutuştu. Yaşanan tekme tokat kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.