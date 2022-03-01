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    Avcılar'da iş yerinin önünde araç park etme kavgası

    Markete ait olan aracı bir iş yerinin önüne çeken şoför, iş yeri çalışanları ile kavgaya tutuştu. Yaşanan tekme tokat kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 10:19
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    Avcılar'da iş yerinin önünde araç park etme kavgası

    Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde zincir markete ait aracın şoförü, aracı bir iş yerinin önüne park etmek istedi.

    Buna karşı çıkan iş yerinin çalışanları, şoför ve yanındaki kişiyle tartıştı.

    YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

    Hararetlenen tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesi ile taraflar birbirinden ayrılırken, bir kişi başından aldığı darbeyle hafif yaralandı.

    TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Görgü tanıkları kavganın araç park etme konusunda çıktığını, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını söyledi.

    Avcılar da iş yerinin önünde araç park etme kavgası #1

    Avcılar da iş yerinin önünde araç park etme kavgası #2

    Avcılar da iş yerinin önünde araç park etme kavgası #3

    Avcılar da iş yerinin önünde araç park etme kavgası #4

    Avcılar da iş yerinin önünde araç park etme kavgası #5

    Avcılar da iş yerinin önünde araç park etme kavgası #6


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