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- Avcılar'da iş yerinin önünde araç park etme kavgası
Avcılar'da iş yerinin önünde araç park etme kavgası
Markete ait olan aracı bir iş yerinin önüne çeken şoför, iş yeri çalışanları ile kavgaya tutuştu. Yaşanan tekme tokat kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
- DHA
- 01.03.2022 - 10:19
Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde zincir markete ait aracın şoförü, aracı bir iş yerinin önüne park etmek istedi.
Buna karşı çıkan iş yerinin çalışanları, şoför ve yanındaki kişiyle tartıştı.
YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI
Hararetlenen tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesi ile taraflar birbirinden ayrılırken, bir kişi başından aldığı darbeyle hafif yaralandı.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Görgü tanıkları kavganın araç park etme konusunda çıktığını, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını söyledi.