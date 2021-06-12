Sağanak yağmurun etkisiyle İSKİ şantiyesini su basarken, 1 işçi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Avcılar'da İSKİ şantiyesini su bastı, olay yerine itfaiye sevk edildi.

SU BASKINI İLE PANİĞE KAPILDI

Esenyurt'tan gelen Avcılar'daki Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hemen yanında bulunan şantiyeyi su basınca, burada çalışan işçiler kaçmaya çalışırken, mahsur kalanlar oldu.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde, 25 metre derinlikte bulunan yaklaşık 3 kilometre uzunluktaki inşaat halindeki atık su tünelinde çalışan işçilerden biri, su baskını ile paniğe kapılarak, tünelin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki lokomotif olarak nitelendirilen bölüme çıkarak, kurtarılmayı bekledi.

Avcılar'da İSKİ şantiyesini su bastı VİDEO





İFTAİYE İŞÇİLERE YARDIM ETTİ

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri çizme ve tulumlarını giyerek lokomotif üzerinde kurtarılmaya bekleyen işçinin yanı sıra şantiyede ve tünel içerisindeki işçileri kurtardı.

112'ye bağlı ambulans, olası müdahale için hazır bekletildi. Suyun azalması ile birlikte görevliler normal çalışma düzenine geçti.



