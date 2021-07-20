Avcılar'da kaçak kurban kesimi gerginliğe neden oldu

Avcılar'da kaçak kurban kesimi gerginliğe neden oldu

Kurban kesim yerleri bayram namazının ardından doldu. Kurbanlarını alıp, boş arsada kesmeye çalışanlara zabıta engel oldu. Bunun üzerine zabıta ve vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.

Kurban Bayramı namazını kılan vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere pazarlara akın etti.

Bazı vatandaşlar kurbanlarını pazarlarda keserken bazıları ise boş arsalara yöneldi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Saadetdere Metrobüs Durağı'nın yakınındaki alan kurban kesimi için uygun görüldü.

Vatandaşlar, kurbanlarını kesmek için sıra beklemeye başladı.

SIRA GELMEYİNCE KAÇAK KESİM YAPMAK İSTEDİLER

Ancak, kalabalık her geçen dakika artmaya başladı. Kurbanlık alanına gelen kasaplar, daha önce kurban alanlar ile anlaşarak boş arsada kesim yapmak istedi.

Ancak, belediye ekipleri bu alanda kurban kesiminin yasak olduğunu hatırlatarak, engellemeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman gerginlik çıktı.

Avcılarda kaçak kurban kesimi gerginliğe neden oldu VİDEO



