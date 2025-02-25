Avcılar'da kaçak moloz dökümüne 80 bin TL ceza

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Yeşilkent, Firuzköy ve Tahtakale mahallelerindeki boş arazilere kaçak moloz dökümü yapıldığına dair artan ihbarlar üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, önlem almak için güvenlik kameraları yerleştirdi.

MOLOZ DÖKEN 2 ARACIN SAHİPLERİNE 80 BİN LİRA CEZA

Yapılan denetimlerde, molozları çuvallara doldurup Yeşilkent ve Firuzköy'deki boş alanlara bırakan iki araç tespit edildi. Zabıta ekipleri, bırakılan atıkların miktarını hesaplayıp, araçların plakalarını belirleyerek, sahiplerine ulaştı. Bir araç sahibine 20 bin lira, diğerine ise 60 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, araç sahiplerinin kimlik bilgileri adli işlem yapılması için polise bildirildi.

"ÇEVREYİ KİRLETENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Kaçak moloz dökümüyle mücadelede alınan önlemleri anlatan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, şu ifadeleri kullandı: