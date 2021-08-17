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    Avcılar’da kadın hırsızlar turşu çaldı

    2 katlı evin bahçe katına giren iki kadın hırsız, değerli malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:27
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    Avcılar’da kadın hırsızlar turşu çaldı

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Killi Sokak’ta bulunan bir sitede oturan Avcı Ailesi'nin evine, 2 kadın hırsız girdi.

    Hırsızlardan biri evin bahçesinde dolanırken, diğeri de sokakta bekleyerek etrafı gözetledi.

    BİR ŞEY BULAMAYINCA, 4 BİDON TURŞU ÇALDILAR

    Değerli bir şey göremeyen hırsızlar, masada duran yer fıstığını ve 4 bidon turşuyu alıp kayıplara karıştı.

    Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Avcılar’da kadın hırsızlar turşu çaldı VİDEO

    Avcılar’da kadın hırsızlar turşu çaldı #1

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