2 katlı evin bahçe katına giren iki kadın hırsız, değerli malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Killi Sokak’ta bulunan bir sitede oturan Avcı Ailesi'nin evine, 2 kadın hırsız girdi.

Hırsızlardan biri evin bahçesinde dolanırken, diğeri de sokakta bekleyerek etrafı gözetledi.

BİR ŞEY BULAMAYINCA, 4 BİDON TURŞU ÇALDILAR

Değerli bir şey göremeyen hırsızlar, masada duran yer fıstığını ve 4 bidon turşuyu alıp kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar’da kadın hırsızlar turşu çaldı VİDEO

