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- Avcılar’da kadın hırsızlar turşu çaldı
Avcılar’da kadın hırsızlar turşu çaldı
2 katlı evin bahçe katına giren iki kadın hırsız, değerli malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 17.08.2021 - 09:13
- Güncelleme : 17.08.2021 - 09:27
İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Killi Sokak’ta bulunan bir sitede oturan Avcı Ailesi'nin evine, 2 kadın hırsız girdi.
Hırsızlardan biri evin bahçesinde dolanırken, diğeri de sokakta bekleyerek etrafı gözetledi.
BİR ŞEY BULAMAYINCA, 4 BİDON TURŞU ÇALDILAR
Değerli bir şey göremeyen hırsızlar, masada duran yer fıstığını ve 4 bidon turşuyu alıp kayıplara karıştı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Avcılar’da kadın hırsızlar turşu çaldı VİDEO