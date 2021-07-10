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    Avcılar'da kadın sürücünün işi araçtan inip trafikte yumruklu kavga etti

    Bir kişinin, kadın sürücünün önce aracını durdurup daha sonra küfür ettiği iddia edilince, kadın sürücünün eşi araçtan inerek diğer şoföre yumrukla saldırdı.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 11:53
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    Avcılar'da kadın sürücünün işi araçtan inip trafikte yumruklu kavga etti

    Geçtiğimiz Salı günü İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde yumruklu kavga çıktı.

    Esenyurt’tan Avcılar istikametine giden iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak yolda durdu.

    Kadın sürücünün eşi arabadan inerek diğer sürücünün üzerine doğru yürüyerek tartışmaya başladı.

    BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

    Tartışmanın ardından kadın sürücünün eşi, erkek sürücüyü yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı. Kısa sürede olay yerine polis gelirken, birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar yollarına devam etti.

    Avcılar'da kadın sürücünün işi araçtan inip trafikte yumruklu kavga etti VİDEO


    Avcılar da kadın sürücünün işi araçtan inip trafikte yumruklu kavga etti #1

    YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

    Öte yandan, yaşanan kavga anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tarafların tartıştıkları görülüyor. Görüntülerde daha sonra tarafların yumruklu kavgaya tutuştukları görülüyor.

    Avcılar da kadın sürücünün işi araçtan inip trafikte yumruklu kavga etti #2

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