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Avcılar'da kadın sürücünün işi araçtan inip trafikte yumruklu kavga etti

Avcılar'da kadın sürücünün işi araçtan inip trafikte yumruklu kavga etti

Bir kişinin, kadın sürücünün önce aracını durdurup daha sonra küfür ettiği iddia edilince, kadın sürücünün eşi araçtan inerek diğer şoföre yumrukla saldırdı.