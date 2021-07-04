Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
305.199
1.84%
EXEN Coin
29.65
-0.90%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı

    Karşıya geçmek isterken telefonla konuşan kadına, Emre K. idaresindeki otomobil çarptı. Seyyar satıcılardan biri, tezgahındaki plaj şemsiyesi ile yaralı kadını güneşten korudu.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı

    İstanbul’un Avcılar ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan Emre K., telefonda konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan vatandaşı Intizar Muhamedova’ya çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile yere düşen kadının yardımına Emre K. ile çevredeki vatandaşlar koştu.

    Refüje yatırılan yaralı kadını güneşten korumak isteyen bir seyyar satıcı, plaj şemsiyesini tezgahından çıkarıp getirdi.

    Seyyar satıcı, kadının başında şemsiye tutarak güneşten etkilenmemesi için çaba harcadı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muhamedova, Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı VİDEO

    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı #1

    ARAÇ TRAFİK OTOPARKINA ÇEKİLDİ

    Çevresindekilere telefon ile konuşan kadının aniden yola çıktığını, duramadığını söyleyen sürücü Emre K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Araç, trafik otoparkına çekilirken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı #2

    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı #3

    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı #4

    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı #5

    Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir