- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı
Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı
- DHA
- 04.07.2021 - 14:04
- Güncelleme : 04.07.2021 - 14:14
İstanbul’un Avcılar ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan Emre K., telefonda konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan vatandaşı Intizar Muhamedova’ya çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile yere düşen kadının yardımına Emre K. ile çevredeki vatandaşlar koştu.
Refüje yatırılan yaralı kadını güneşten korumak isteyen bir seyyar satıcı, plaj şemsiyesini tezgahından çıkarıp getirdi.
Seyyar satıcı, kadının başında şemsiye tutarak güneşten etkilenmemesi için çaba harcadı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muhamedova, Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Avcılar’da kadına araba çarptı, seyyar satıcı şemsiye ile gölge yaptı VİDEO
ARAÇ TRAFİK OTOPARKINA ÇEKİLDİ
Çevresindekilere telefon ile konuşan kadının aniden yola çıktığını, duramadığını söyleyen sürücü Emre K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Araç, trafik otoparkına çekilirken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.