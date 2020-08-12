Sabaha karşı bir kafenin önüne iki araçla gelen hırsızlar, bahçede bulunan 8 hasır koltuğu çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Nurettin Özbey'e ait kafenin bahçesine şüpheliler, iki araçla geldi.

Plakasız, kırmızı renkli hafif ticari araçta bulunanlar köşe başında park ederken, kamyonetteki iki kişi araçtan inerek kafe bahçesine gitti.

8 KOLTUK ÇALIP KAÇTILAR

İş yerinin güvenlik kamerasının görüş alanına girmeyen şüpheliler, yakındaki bir sitede bulunan kameralar tarafından görüntülendi.

Rahat tavırları ile dikkat çeken şüpheliler, 8 hasır koltuğu alarak plakası sarkıtılan branda ile kapatılan kamyonete yükledikten sonra uzaklaştı.

Avcılar'da kafedeki 8 koltuğu çalan şüpheliler VİDEO





"AYNI GECE BİRÇOK YERE GİRMİŞLER"

Kafe sahibi Nurettin Özbey, "Araçlardan biri gözcülük yapmak için köşe başında bekliyor. İki kişi iş yerimizin güvenlik kamerasına girmiyor. Aldıkları koltukları plakası örtü ile kapatılmış kamyonete yüklüyorlar. Aynı gece birçok yere girdikleri anlaşılıyor. Çünkü kamyonetin kasası dolu. Hırsızların yakalanmasını istiyorum. Hırsızlık küçük görünebilir. Ancak, bize göre değerli. Aldıkları her koltuğu 10-20 liradan satabilirler. Biz ise yerine koymak için her birine 500 TL ödemek zorunda kalıyoruz." dedi.

Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



