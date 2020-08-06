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- Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada
Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada
Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 06.08.2020 - 14:38
- Güncelleme : 06.08.2020 - 14:38
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde, Ö.K.'nin kullandığı 41 ADZ 057 plakalı kamyon, M.Y.'nin kullandığı 34 JY 4942 plakalı otomobil ile çarpıştı.
KAMYON PARÇALARA AYRILDI
Kazada ağaca çarpan kamyon parçalanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyondan sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı.
Kamyon şoförü ve araç sürücüsü ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilirken, araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrası kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada ViDEO