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    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada

    Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 14:38
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 14:38
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    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde, Ö.K.'nin kullandığı 41 ADZ 057 plakalı kamyon, M.Y.'nin kullandığı 34 JY 4942 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    KAMYON PARÇALARA AYRILDI

    Kazada ağaca çarpan kamyon parçalanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyondan sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı.

    Kamyon şoförü ve araç sürücüsü ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilirken, araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrası kaldırıldı.

    Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada ViDEO

    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada #1

    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada #2

    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada #3

    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada #4

    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada #5

    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada #6

    Avcılar'da kamyonun parçalandığı kaza kamerada #7

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