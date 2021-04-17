Yalnız yürüyen kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 13 yaşındaki suç makinesi, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde yürüyen bir kadın, kendisin takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı.

Arkasından yaklaştığı kadının cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, mağdur kadını da peşinden koşturdu. Şüpheliye yetişemeyen kadın polise giderek şikayetçi oldu.

13 YAŞINDA ÇOCUK ÇIKTI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında, şüphelinin 13 yaşında olduğu ve aynı gün bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

YAKALANDI

Tespitin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, yaşının iki katı suç kaydı olduğu belirlendi. Çocuğun karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Avcılar’da kapkaça uğrayan kadın