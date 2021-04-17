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    Avcılar’da kapkaça uğrayan kadın

    Yalnız yürüyen kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 13 yaşındaki suç makinesi, polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 11:19
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    Avcılar’da kapkaça uğrayan kadın

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde yürüyen bir kadın, kendisin takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı.

    Arkasından yaklaştığı kadının cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, mağdur kadını da peşinden koşturdu. Şüpheliye yetişemeyen kadın polise giderek şikayetçi oldu.

    13 YAŞINDA ÇOCUK ÇIKTI

    Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında, şüphelinin 13 yaşında olduğu ve aynı gün bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

    Avcılar’da kapkaça uğrayan kadın #1

    YAKALANDI

    Tespitin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, yaşının iki katı suç kaydı olduğu belirlendi. Çocuğun karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Avcılar’da kapkaça uğrayan kadın

    Avcılar’da kapkaça uğrayan kadın #2

    Avcılar’da kapkaça uğrayan kadın #3

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