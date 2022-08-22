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- Avcılar'da karısını aldatan adamın metresine, aileden dayak
Avcılar'da karısını aldatan adamın metresine, aileden dayak
Evli bir adamla aşk yaşadığı ortaya çıkan kadın, adamın ailesinden sokak ortasında dayak yedi. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
- 22.08.2022 - 10:04
- Güncelleme : 22.08.2022 - 10:41
Avcılar Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde aldatma meselesi faciaya neden oldu.
Evli bir adamla birlikte olduğu öğrenilen kadın, mahalleliyi sokağa döktü.
Kadını tekme tokat dövdüler
Evli adamın ailesi olaydan haberdar olunca, kadına buldukları yerde saldırdılar.
Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuştu.
Mahalleli iki tarafı sakinleştirmek için uzun uğraş gösterdi.
O anlar kamerada
Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar'da karısını aldatan adamın metresine, aileden dayak VİDEO