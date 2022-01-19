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    Avcılar'da karlı yolda drift yaptı

    Gece başlayan kar yağışını fırsat bilen bir sürücü, boş gördüğü döner kavşakta drift yaparken görüntülendi.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 11:08
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    Avcılar'da karlı yolda drift yaptı

    İstanbul Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Meydanı'na gelen bir sürücü kayganlaşan yolda döner kavşakta bir birinden tehlikeli hareketler yaptı.

    MOTOR SESLERİYLE ÇEVREDİKİLERİ RAHATSIZ ETTİ

    Çevredeki binalarda oturanlar, motor sesleri ile uyanırken sürücü ani fren ve kalkışlarına devam etti.

    DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ ANLARI

    Bir ara otomobilin ters yöne döndüğünü gören sürücü, karşıdan araç gelebileceği olasılığını da gözardı ederek sürüşüne bir süre daha devam etti.

    Avcılar da karlı yolda drift yaptı #1

    Avcılar da karlı yolda drift yaptı #2


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