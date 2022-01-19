Avcılar'da karlı yolda drift yaptı

Gece başlayan kar yağışını fırsat bilen bir sürücü, boş gördüğü döner kavşakta drift yaparken görüntülendi.

İstanbul Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Meydanı'na gelen bir sürücü kayganlaşan yolda döner kavşakta bir birinden tehlikeli hareketler yaptı.

MOTOR SESLERİYLE ÇEVREDİKİLERİ RAHATSIZ ETTİ

Çevredeki binalarda oturanlar, motor sesleri ile uyanırken sürücü ani fren ve kalkışlarına devam etti.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ ANLARI

Bir ara otomobilin ters yöne döndüğünü gören sürücü, karşıdan araç gelebileceği olasılığını da gözardı ederek sürüşüne bir süre daha devam etti.





