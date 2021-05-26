Avcılar’da Kartal ile gelip, Şahin’i çaldılar

Avcılar’da Kartal ile gelip, Şahin’i çaldılar

Kimlikleri belirsiz 3 şüpheli, Kartal model otomobille gelip, park halindeki Şahin model otomobili çaldı. Otomobil hırsızlığı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saat 05.45 sıralarında Kartal model otomobil ile sokağa gelen 3 şüpheli, park halinde bulunan Şahin model otomobilin yanına yaklaştı.

Şüphelilerden biri, park halindeki otomobilin kapısını zorlayarak açtı.

Bindiği otomobili çalıştıran şüpheli, sokaktan uzaklaştı. Diğer şüpheliler de onun peşinden gitti.

POLİS KAMERALARI İNCELEDİ, ARAMAYA BAŞLADI

Sabah işe gitmek için evinden çıktığında aracının olmadığını gören otomobil sahibi, polise haber verdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar’da Kartal ile gelip, Şahin’i çaldılar VİDEO