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- Avcılar'da kavga eden grup birbirine kemerlerle saldırdı
Avcılar'da kavga eden grup birbirine kemerlerle saldırdı
- İHA
- 14.07.2021 - 09:13
- Güncelleme : 14.07.2021 - 09:49
Geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Şükrübey’de bir sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve kemerle saldırdı.
Kavgayı gören vatandaşlar, tarafları ayırmak istese de başarılı olamadı.
SİVİL POLİS, HAVAYA ATEŞ AÇTI
Kavganın büyümesiyle sokakta bulunan vatandaşlar, iki grubu ayırmak için uzun süre uğraştı. Karşılıklı birbirini darp eden grup, sakinleşmeyince sivil polis olduğu öğrenilen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı.
KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI
Sivil polisin olaya müdahalesine bile aldırış etmeyen öfkeli grup, kavgaya devam etti. Ekip aracının sokağa gelmesinin ardından grup üyeleri sokak aralarına kaçarak gözden kaybolurken, kavgaya karışanlardan bazıları ise yakalanarak gözaltına alındı.
Avcılar'da kavga eden grup birbirine kemerlerle saldırdı VİDEO
BİRBİRLERİNE KEMERLE SALDIRDILAR
Avcılar’da öfkeli iki grubun kavga anı güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gruplarından birbirine ilk önce tekme ve yumruklarla saldırdığı daha sonra ise kemerleri belinden çıkartarak birbirlerini darp ettikleri ve vatandaşlarında ayırmak için uğraştıkları görülüyor.