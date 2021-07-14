Sokak ortasında tartışan iki grubun arasında tekme ve kemerlerle kavga başlayınca bir sivil polis havaya ateş açarak tarafları dağıtmak istese de başarılı olamadı.

Geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Şükrübey’de bir sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve kemerle saldırdı.

Kavgayı gören vatandaşlar, tarafları ayırmak istese de başarılı olamadı.

SİVİL POLİS, HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kavganın büyümesiyle sokakta bulunan vatandaşlar, iki grubu ayırmak için uzun süre uğraştı. Karşılıklı birbirini darp eden grup, sakinleşmeyince sivil polis olduğu öğrenilen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı.





KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Sivil polisin olaya müdahalesine bile aldırış etmeyen öfkeli grup, kavgaya devam etti. Ekip aracının sokağa gelmesinin ardından grup üyeleri sokak aralarına kaçarak gözden kaybolurken, kavgaya karışanlardan bazıları ise yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da kavga eden grup birbirine kemerlerle saldırdı VİDEO





BİRBİRLERİNE KEMERLE SALDIRDILAR

Avcılar’da öfkeli iki grubun kavga anı güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gruplarından birbirine ilk önce tekme ve yumruklarla saldırdığı daha sonra ise kemerleri belinden çıkartarak birbirlerini darp ettikleri ve vatandaşlarında ayırmak için uğraştıkları görülüyor.



