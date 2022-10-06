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- Avcılar'da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi
Avcılar'da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi
- 06.10.2022 - 09:46
- Güncelleme : 06.10.2022 - 11:01
İstanbul'un Avcılar İlçesinde, otomobilini kavşağa park edip giden sürücü, trafiğin aksamasına neden oldu.
Körüklü İETT otobüslerinin kavşaktan dönüşünü engelleyen hatalı park nedeniyle yolda bir süre trafik durdu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, telefonla ulaştığı arabanın sahibini çağırdı.
Kavşağa park etmenin yasak olduğunu bilmediğini söyledi
Başakşehir seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, 13 dakika beklemenin ardından polis ve çevredeki vatandaşların desteğiyle zorluk yaşayarak kavşağı dönmeyi başardı. Bu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra gelen araç sahibi ise, hemen yakındaki tabelaya rağmen park etme yasağı olduğunu bilmediğini öne sürdü.
DHA'nın haberine göre, trafik cezası kesilen sürücünün aracını kaldırmasının ardından trafik normale döndü.
Avcılar'da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi VİDEO