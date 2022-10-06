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    Avcılar'da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi

    Otomobilini kavşağa park eden sürücü, İETT otobüslerinin geçişini engelleyince trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. Olaya polis müdahale etti, sürücü park etme yasağını bilmediğini söyledi.
    • 06.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:01
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    Avcılar'da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi

    İstanbul'un Avcılar İlçesinde, otomobilini kavşağa park edip giden sürücü, trafiğin aksamasına neden oldu.

    Körüklü İETT otobüslerinin kavşaktan dönüşünü engelleyen hatalı park nedeniyle yolda bir süre trafik durdu.

    Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, telefonla ulaştığı arabanın sahibini çağırdı.

    Kavşağa park etmenin yasak olduğunu bilmediğini söyledi

    Başakşehir seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, 13 dakika beklemenin ardından polis ve çevredeki vatandaşların desteğiyle zorluk yaşayarak kavşağı dönmeyi başardı. Bu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra gelen araç sahibi ise, hemen yakındaki tabelaya rağmen park etme yasağı olduğunu bilmediğini öne sürdü.

    DHA'nın haberine göre, trafik cezası kesilen sürücünün aracını kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

    Avcılar'da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi VİDEO

    Avcılar da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi #1


    Avcılar da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi #2

    Avcılar da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi #3


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