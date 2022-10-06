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Avcılar'da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi

Avcılar'da kavşakta araç park edip gitti, trafiği kilitledi

Otomobilini kavşağa park eden sürücü, İETT otobüslerinin geçişini engelleyince trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. Olaya polis müdahale etti, sürücü park etme yasağını bilmediğini söyledi.