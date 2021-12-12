Yağmur sonrası çamurlaşan yolda kayan 3 İETT otobüsü birbirine çarptı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, otobüslerin kurtarılması için uzun uğraşlar verildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi Prof. Dr. Burhan Kuzu Caddesi, şantiye alanından yola çıkan kamyonların cadde üzerinde biriktirdiği toprak, yağmur sonrası çamur haline geldi.

Yokuş yukarı çamurlu yolu ilk fark eden İETT şoförü yolun kayganlaştığını anlayıp otobüsü yol kenarında durdurdu.

Ancak onun arkasından gelen iki İETT şoförü de çamurlu yokuştan çıkmaya çalışınca otobüsler yolda kalıp geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüslerden biri yol kenarında durdurulan otobüse çarptı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazada yaralanan olmazken, çamurlu yolda mahsur kalan 3 İETT otobüsü nedeniyle Prof. Dr. Burhan Kuzu Caddesi, Fırat Caddesi istikametine trafiğe kapandı.

Avcılar’da, kayan İETT otobüsleri birbirine çarptı ViDEO

SU TANKERLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine Avcılar Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi. Çamurlu yolun bir kısmı temizlendikten sonra mahsur kalan İETT otobüslerinden biri kurtarıldı, ancak geri geri kayarak arkasındaki İETT otobüsüne çarpan otobüsü kurtarmak için uzun süre çalışma yapıldı.

ÇALIŞMA 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından yolda kalan iki İETT otobüsü de bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra olay yerine gelen iş makinesiyle yoldaki çamur tamamen temizlendi.

“YAĞMURUN YAĞMASI İLE ÇAMUR BALÇIKLAŞTI”

Olayı anlatan görgü tanıklarından Murat Yılmaz, “Buradan kamyonlar çıktıkça çamurlar birikmiş. Yağmurun yağmasıyla çamur balçıklaştı, İETT otobüsleri geçerken de kaza yaptı.” dedi.