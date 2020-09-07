Dolar
7.4636
0.4062%
Euro
8.826
0.1804%
Altın
1928.63
-0.274%
Borsa
1092.91
0.6066%
G. Altın
462.995
0.1455%
Bitcoin
74891.88
-6.3274%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Avcılar'da kaza yapıp, polise ateş açan şüpheliler

    Çalıntı araçla polisten kaçan ve kaza yapan şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca polise pompalı tüfekle ateş açtı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 14:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da kaza yapıp, polise ateş açan şüpheliler

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde denetim yapan polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi. Şüpheliler ise çalıntı olduğu öğrenilen araçla polisten kaçmaya başladı.

    KAZA YAPIP, ATEŞ AÇTILAR

    Ekiplerin ihbarı üzerine kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda takviye polis yönlendirildi. Kaçmaya devam eden şüpheliler bir süre sonra kaza yaptı.

    Araçtan inen şüphelilerden biri ise pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Poliste uyarıların ardından şüphelilere karşılık verdi.

    Avcılar'da kaza yapıp sonra polise ateş açan şüpheliler

    1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şüphelilerden biri bacağından vurularak yakalanırken, 3 şüpheli kaçtı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaşanan olaylar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Avcılar da kaza yapıp, polise ateş açan şüpheliler #1

    Avcılar da kaza yapıp, polise ateş açan şüpheliler #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir