Avcılar'da kaza yapıp, polise ateş açan şüpheliler

Çalıntı araçla polisten kaçan ve kaza yapan şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca polise pompalı tüfekle ateş açtı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde denetim yapan polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi. Şüpheliler ise çalıntı olduğu öğrenilen araçla polisten kaçmaya başladı.

KAZA YAPIP, ATEŞ AÇTILAR

Ekiplerin ihbarı üzerine kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda takviye polis yönlendirildi. Kaçmaya devam eden şüpheliler bir süre sonra kaza yaptı.

Araçtan inen şüphelilerden biri ise pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Poliste uyarıların ardından şüphelilere karşılık verdi.

Avcılar'da kaza yapıp sonra polise ateş açan şüpheliler

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerden biri bacağından vurularak yakalanırken, 3 şüpheli kaçtı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olaylar ise güvenlik kameralarına yansıdı.