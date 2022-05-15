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    Avcılar'da kiracıyla ev sahibi arasında kavga

    Kiraladıkları evi farklı kişilere oda oda kiraya veren 3 kişi, gerçeğin ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle gergin anlar yaşadı.
    • 15.05.2022 - 12:26
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    Avcılar'da kiracıyla ev sahibi arasında kavga

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Talimhane Sokak'taki bir apartmanda 2 aylık kiracı olan 3 şahıs, iddiaya göre evin odalarını başka kişilere kiraladı.

    Durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibi harekete geçti.

    Kiracıları eve kilitleyip polise gitti

    Ev sahibi 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.

    Ortalığı ayağa kaldırdılar

    DHA'nın haberine göre olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı. Ev sahibi, polise şikayette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı. İtfaiye ekibi geri dönerken, ev sahibi kapıyı açarak kiracıların evi terk etmelerini istedi. Bu sırada kiracılarla ev sahibi arasında arbede yaşandı. Kavga büyüyünce kiracılar evden kaçtı.

    Avcılar da kiracıyla ev sahibi arasında kavga #1

    Avcılar da kiracıyla ev sahibi arasında kavga #2

    Avcılar da kiracıyla ev sahibi arasında kavga #3


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