Boşandığı eşi Kader Kocayemiş tarafından sokak ortasında vurulan talihsiz kadın, "Bu benim ikinci vurulmam. 2018 yılında da bir alışveriş merkezinin önünde üç el ateş etti" dedi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde dün, yanındaki kadın ile sokakta yürüyen Gönül Ayvacıoğlu, eski eşi tarafından vuruldu.

Kader Kocayemiş, eski eşine 4 el ateş etti. Bacağından vurulan kadın, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"YİNE KURŞUNLANDIM, BU İKİ OLDU"

Geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Gönül Ayvacıoğlu'nun, vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılamadığı öğrenildi.

Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Ayvacıoğlu, "Bu benim ikinci vurulmam. 2018 yılında da bir alışveriş merkezinin önünde üç el ateş etti, ikisi bacağıma isabet etti.

Komple kalça kemiğim parçalandı. Bir baştan bir başa platin var. Bir kurşun hala bacağımda duruyor. Onun üstüne yine vuruldum. Yine kurşunlandım, yine kurşun doluyum. Serbest bırakıldıkça yapıyor." dedi.

Avcılar'da kocası bacağından vurdu: İkinci kez kurşunlandım VİDEO





"KADES'İ ARAMASAYDIM.."

Çiçekçilik yapan eşinden 2019 yılında boşandığını daha sonra başka biriyle dini nikahla evlendiğini kaydeden Gönül Ayvacıoğlu, "On gün önce bir bidon kezzapla geldi. Ben onu fark etmeseydim, KADES'i aramasaydım beni kezzapla yakacaktı." diye konuştu.

"ANNEM SAKAT KALABİLİR"

Çiftin kızı Gülsüm Matya da "Babam ikinci kez annemi vuruyor. Ben, annemin ölmesini istemiyorum. Bu ikinci oluyor, kadınlar ölmesin. Annemin sakat kalma ihtimali var." ifadelerini kullandı.





"GÖNÜL'Ü ÖLDÜRECEĞİM DİYOR"

Gönül Ayvacıoğlu'nun ağabeyi Mustafa Yorgun ise "İkinci kez oldu, daha önce de vurdu. Evliliklerinde de darbediyordu. Gönül idare ediyordu. Biz de konuşuyorduk. Bize de hakaret ediyordu.

Kader kardeşimi, boşadı. O dönem Gönül, iki sene bende kaldı. Gönül evlendi, Kader'in zoruna gitti. 'Ben Gönül'ü öldürmeden cezaevine girmeyeceğim' diyor." şeklinde konuştu.