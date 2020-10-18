Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.73
0.11%
18ºC
İstanbul
Yağmur 18 C

    Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga çıktı

    Komşular arasında baltalar ile kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 17:57
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 17:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga çıktı

    İstanbul Avcılar'a bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında park tartışması yüzünden komşular arasında kavga çıktı.

    Komuşlar arasında çıkan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde, ikisi sopalı biri baltalı olmak üzere üç kişi tarafından darp edilen bir kişinin yere düştüğü görüldü.

    Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga çıktı VİDEO

    BALTA İLE VURDU

    Baltalı kişinin, baltanın ters tarafıyla sert darbeler indirdiği ve saldırganlara yumruklarıyla karşılık veren bir başkasına da aynı şekilde toplu halde saldırdıkları yer aldı.

    Avcılar da komşular arasında baltalı kavga çıktı #1

    Avcılar da komşular arasında baltalı kavga çıktı #2

    Avcılar da komşular arasında baltalı kavga çıktı #3

    Avcılar da komşular arasında baltalı kavga çıktı #4

    Avcılar da komşular arasında baltalı kavga çıktı #5

    Avcılar da komşular arasında baltalı kavga çıktı #6

    Avcılar da komşular arasında baltalı kavga çıktı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir