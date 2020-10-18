Komşular arasında baltalar ile kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'a bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında park tartışması yüzünden komşular arasında kavga çıktı.

Komuşlar arasında çıkan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, ikisi sopalı biri baltalı olmak üzere üç kişi tarafından darp edilen bir kişinin yere düştüğü görüldü.

Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga çıktı VİDEO



BALTA İLE VURDU

Baltalı kişinin, baltanın ters tarafıyla sert darbeler indirdiği ve saldırganlara yumruklarıyla karşılık veren bir başkasına da aynı şekilde toplu halde saldırdıkları yer aldı.

























