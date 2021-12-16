Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan evde, çakmakla oynayan küçük çocuk eşyaları tutuşturdu. Kısa ateşe bürünen ev ise kullanılamaz hale geldi.

Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi üzerinde bulunan gecekonduda, saat 13.30 sularında, küçük çocuğun çakmakla oyunu yangına neden oldu.

Çakmakla eşyaları tutuşturan çocuğun çıkardığı yangında yükselen alevler kısa sürede evi dumana bürüdü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Avcılar'da küçük çocuğun çakmakla oyunu yangın çıkardı VİDEO

"ANCAK BU KADAR KURTARABİLDİK"

Kardeşinin evi yanan Gökay Civalı, "Benim kardeşimin evi. Ufak bir çocuğu var. Çakmakla oynarken, tutuşturmuş. İtfaiye gelene kadar ev gitti. Aldık hortumu yardım ettik. Anca bu kadar kurtarabildik" şeklinde konuştu.





















