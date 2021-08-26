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    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı

    Boş bir arsanın içinde depo olarak kullanılan kulübede başlayan yangın, elektrik tellerine sıçrayarak patlamalara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 18:02
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    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi G-685. Sokak üzerinde bulunan boş bir arsanın içinde depo olarak kullanılan kulübede, saat 16.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangın, sokakta bulunan elektrik tellerine sıçradı.

    Alevlerin sardığı teller koparak yolu düştü, patlamalar endişeye sebep oldu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı #1

    TELLER TOPLANDI

    Patlamaların meydana geldiği teller, ekiplerin elektriği kesmesinin ardından toplandı.

    Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı VİDEO

    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı #2

    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı #3

    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı #4

    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı #5

    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı #6

    Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı #7

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