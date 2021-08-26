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Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı

Avcılar’da kulübede çıkan yangın, elektrik tellerini kopardı

Boş bir arsanın içinde depo olarak kullanılan kulübede başlayan yangın, elektrik tellerine sıçrayarak patlamalara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.