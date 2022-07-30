Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
425.847
-0.54%
BTXN Coin
10.39
-2.80%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Avcılar’da laf atma kavgası

    Alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık karıştı. Şahıs ve gençler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga kameraya yansıdı.
    • 30.07.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar’da laf atma kavgası

    İstanbul’un Avcılar ilçesindeki sahile giden alkollü şahıs, restoranın önünden geçen bir grup gencin yanındaki kıza laf attı.

    Bunun üzerine gençlerle alkollü şahıs arasında tartışma çıktı.

    Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.

    Tekmeli-tokatlı kavga

    12 Temmuz’da çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu.

    Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Avcılar’da tekme tokatlı laf atma kavgası VİDEO

    Avcılar’da laf atma kavgası #1

    Avcılar’da laf atma kavgası #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Adana’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Adana’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

    Takipçileri Hande Doğandemir'i beğenmedi
    Magazin

    Takipçileri Hande Doğandemir'i beğenmedi

    Görüş Bildir