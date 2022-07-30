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Avcılar’da laf atma kavgası
Alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık karıştı. Şahıs ve gençler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga kameraya yansıdı.
- 30.07.2022 - 11:19
- Güncelleme : 30.07.2022 - 11:25
İstanbul’un Avcılar ilçesindeki sahile giden alkollü şahıs, restoranın önünden geçen bir grup gencin yanındaki kıza laf attı.
Bunun üzerine gençlerle alkollü şahıs arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.
Tekmeli-tokatlı kavga
12 Temmuz’da çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu.
Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar’da tekme tokatlı laf atma kavgası VİDEO