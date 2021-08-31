Ailesiyle gittiği lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan 19 yaşındaki Zeynep, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Aile, görevlilerin gerekli müdahaleyi yapmadığını öne sürdü.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler sahilinde bulunan lunaparka gelen Zeynep Günay (19), bindiği oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşarak inmek istedi.

Duruma aldırış etmeyen görevliler, ailenin uyarıları üzerine oyuncağı uzun uğraşlar sonucu durdurdu.

HASTANE YOLUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Daha sonra Günay için ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri beklenirken durumu daha da kötüye giden genç kız lunaparkın karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'SOLUNUM YOLU TIKANDI' İDDİASI

Günay’ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.

HAYALİ PSİKOLOG OLMAKTI SINAV SONUCUNU GÖREMEDİ

Günay’ın bir yıl daha hazırlanarak üniversite sınavında iyi bir sıralama elde ettiği, hayalinin psikolog olmak olduğu öğrenildi. Günay, bugün açıklanan üniversite sınav sonucunu göremedi.

"TOKAT ATIP, KOLONYA VERİN KENDİNE GELİR"

Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay, şunları söyledi:

"Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada alete biniyorlar. Hareket ediyor alet daha sonra kız kendinden geçiyor. Bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10-15 dakika geçiyor. Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar. Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor, bunlar hiç ambulans aramamış.

Avcılar'da lunaparkta fenalaşan genç kızın ölümü VİDEO



"YEĞENİMİZİ İHMAL ÖLDÜRDÜ"

İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu, gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı olup olmadığı adli tıp raporu sonucu ortaya çıkaracak. Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah’ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız.”

Zeynep Günay’ın cenaze namazı ise dualar eşliğinde Avcılar’da kılındıktan sonra Beylikdüzü’nde defnedildi.

OYUNCAKTAKİ ANLARI

Günay’ın vefatından birkaç dakika önce bindiği oyuncaktaki anları ise akrabası tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler’de Günay’ın oyuncaktaki ilk anları görüldü.