Avcılar’da makas atan iki otomobil çarpıştı

Avcılar'da makas atarak ilerleyen iki otomobil çarpıştı. İki aracın metal yığınına döndüğü kazada bir sürücü yaralandı.

Avcılar'da saat 21.30 sıralarında Kadir K.'nin kullandığı otomobil ile Mert Ö. kontrolündeki otomobil makas atarak ilerlerken birbirlerine çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savrulan iki otomobil D-100 kenarındaki iki aydınlatma direğine ayrı ayrı çaptı.

İki aracın metal yığınına döndüğü kazada bir sürücü ağır yaralandı, diğer sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta sıkışan sürücü Kadir K., çevredekilerin ve sevk edilen itfaiye erlerinin çabası ile otomobilden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

''İKİ OTOMOBİL DE SAVRULDU''

Trafikte ilerledikleri sırada yanlarından hızla geçen otomobilin diğer otomobile çarptıklarını belirten Meral Çelik, "Büyük bir gürültü duyduk. İki otomobil de savruldu. Bir sürücü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı" dedi.