Avcılar'da makas atan sürücü, 12 araca zarar verdi

Makas attığı sırada seyir halindeki bir araca çarparak savrulan otomobil, park halindeki 10 araca daha çarparak durabildi.

Sabah saat 09.00 sıralarında İstanbul'daki E-5 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece istikametinde seyir halinde olan sürücü, trafikte makas atmaya başladı.

Makas atarken 34 DJL 915 plakalı otomobile çarpan araç, ardından savrularak park halindeki araçların arasına daldı.

Kazada toplam 12 araç hasar gördü.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kazaya neden olan Fiat Fiorino model araç içindeki iki kişi, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kazadan sonra kaçan şahıslardan birini kıskıvrak yakaladı.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Görgü şahitleri, kaza yapan aracın içerisinde çakmak gazı, filtresiz sigara ve folyo gibi maddelerin bulunduğunu, zanlıların uyuşturucu içmiş olabileceğini iddia etti.





"ARABALARA VURA VURA DURDU"

Seyir halindeyken aracına çarpan ve araç içinde 3 kişi olduklarını belirten Ufuk Kandemir, “Sabah yola çıktık. Sol şeritten ilerliyorduk, arkadan bir ses geldi. Megane ile beraber makasa girdi. O ara bize vurunca biz refüje çıktık. Arkadan dönüp baktığımda Megane dönüyordu. Arabalara vura vura anca durabildi. Verilmiş sadakamız varmış ki karşı şeride geçmedik yani. Sonra baktık ki 12 tane arabayı biçmiş. Arabanın içinde çakmak gazı, folyo falan vardı.” dedi.

"BİZİM ARABA OLMASAYDI FACİA OLURDU"

Kaza sırasında kamyoneti hasar gören Yusuf Nayan da, “Sabah saatlerinde, kimliği belirsiz biri diyelim; uyuşturucu bağımlısı herhalde. Arabanın içinde tüm uyuşturucudan tutun her şey var. Büyük ihtimal kendisini kaybetmiş. Önde Megane marka bir arabaya vurdu. Ona vurunca gelip bizim kamyonete vuruyor. Bu bizim araba olmasaydı facia olurdu.” dedi.

Kamyonet sahibi Yusuf Nayan, sokağa çıkma yasağında böyle bir kazanın olmasına ayrıca tepki gösterdi.





KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde makas atan sürücü, önce seyir halindeki bir araca çarpıyor. Hızla savrulan araç, yol kenarındaki bir kamyonete çarptıktan sonra park halindeki araçların arasına dalıyor.