Motosikletle gelen iki şahıs, Mardinliler Kültür, Dayanışma ve Taziye Evi’ne silahlı saldırı düzenlendi. O anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi Cami Sokak’ta, dün saat 17.30 sıralarında, motosikletli 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla Mardinliler Kültür, Dayanışma ve Taziye Evi'ne ateş etti.

Silahtan çıkan mermiler derneğin kapısına, bir evin camına ve içinde sürücüsünün de olduğu otomobile isabet etti.

Yaşanan korku dolu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ATEŞ EDE EDE GİTTİLER"

Yaşananları anlatan otomobilin sahibi Dursun Ali Cemal, "Ben otomobilimde oturuyordum. Çocuklarımı bekliyordum. Motosikletin üzerinde iki kişi geldi. Ellerinde silahla ateş ede ede gittiler. Hedefi de dernekti. Benim arabama da bir tek kurşun geldi.” dedi.

Avcılar’da, Mardinliler Derneği’ne silahlı saldırı ViDEO

“UCUZ ATLATTIK”

Evinin camına isabet eden kurşunla büyük korku yaşayan Burak Geçkin, "Bağrışma duydum. Ardından da silah sesleri geldi. 8-9 el ateş edildi. Ben evimde kanepemde oturuyordum. Son atılan kurşun benim evimin camına geldi. Yaralı yok. Ben de yaralanmadım. Şans eseri kurtulduk. Televizyon izliyordum. Korktum. Hemen yere yattım. Şok geçirdim. Ucuz atlattık." dedi.