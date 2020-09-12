- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Avcılar'da marketteki kadının tacize uğradığı an
Avcılar'da marketteki kadının tacize uğradığı an
Avcılar'da alışveriş yapan bir kadının, arkasından yaklaşan kişi tarafından elle taciz edildiği anlar kameralara yansıdı.
- DHA
- 12.09.2020 - 11:28
- Güncelleme : 12.09.2020 - 11:28
Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada arkasından yaklaşan kişinin elle tacizine maruz kaldı.
GÖZALTINA ALINDI
Kadının şikayeti üzerine şüpheli A.K., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
A.K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
TACİZ ANI
Görüntülerde; alışveriş yapan kadının arkasından yaklaşan kişi, kadının kalçasını elle taciz ediyor. Kadın ise vurarak tacizciyi uzaklaştırıyor.