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    Avcılar'da marketteki kadının tacize uğradığı an

    Avcılar'da alışveriş yapan bir kadının, arkasından yaklaşan kişi tarafından elle taciz edildiği anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 11:28
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 11:28
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    Avcılar'da marketteki kadının tacize uğradığı an

    Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada arkasından yaklaşan kişinin elle tacizine maruz kaldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Kadının şikayeti üzerine şüpheli A.K., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    A.K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

    Avcılar da marketteki kadının tacize uğradığı an #1

    TACİZ ANI

    Görüntülerde; alışveriş yapan kadının arkasından yaklaşan kişi, kadının kalçasını elle taciz ediyor. Kadın ise vurarak tacizciyi uzaklaştırıyor.

    Avcılar'da bir kadın, alışveriş yaparken tacize uğradı

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