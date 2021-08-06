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    Avcılar'da mermer parçası 15'inci kattan sitenin kafesine düştü

    Sitenin içindeki kafenin çatısına 15'inci kattan düşen mermer parçası, kafedeki küçük kızın hemen yanına düştü. Kafedekiler faciadan son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 10:30
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    Avcılar'da mermer parçası 15'inci kattan sitenin kafesine düştü

    Geçen salı saat 22.30 sıralarında Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki kafenin hemen üzerindeki bloğun 15'inci katındaki mermer parçası, çatısına düştü.

    Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü.

    TEDBİR İÇİN EKİP ÇAĞIRILDI

    Kafenin içindeki müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

    Avcılar'da mermer parçası 15'inci kattan sitenin kafesine düştü VİDEO

    Avcılar da mermer parçası 15 inci kattan sitenin kafesine düştü #1

    İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kafede hasar meydana gelirken, iş yeri sahibinin dairede yaşayanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Avcılar da mermer parçası 15 inci kattan sitenin kafesine düştü #2

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan korku dolu anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Avcılar da mermer parçası 15 inci kattan sitenin kafesine düştü #3



    Avcılar da mermer parçası 15 inci kattan sitenin kafesine düştü #4

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