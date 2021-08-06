Sitenin içindeki kafenin çatısına 15'inci kattan düşen mermer parçası, kafedeki küçük kızın hemen yanına düştü. Kafedekiler faciadan son anda kurtuldu.

Geçen salı saat 22.30 sıralarında Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki kafenin hemen üzerindeki bloğun 15'inci katındaki mermer parçası, çatısına düştü.

Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü.

TEDBİR İÇİN EKİP ÇAĞIRILDI

Kafenin içindeki müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Avcılar'da mermer parçası 15'inci kattan sitenin kafesine düştü VİDEO



İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kafede hasar meydana gelirken, iş yeri sahibinin dairede yaşayanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.









