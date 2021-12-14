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Avcılar'da milyonluk araç alev alev yandı

Avcılar'da milyonluk araç alev alev yandı

D-100 karayolunda 2 milyon değerindeki araç, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç plakasının şoför tarafından söküldüğü iddia edildi.