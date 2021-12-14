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    Avcılar'da milyonluk araç alev alev yandı

    Avcılar'da milyonluk araç alev alev yandı

    D-100 karayolunda 2 milyon değerindeki araç, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç plakasının şoför tarafından söküldüğü iddia edildi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:16
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    Avcılar D-100 karayolu Edirne istikameti üzerinde park halinde duran, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başaldı.

    Lüks otomobilden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

    MİLYONLUK ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    Yangın sonrası milyonluk araç hurdaya dönerken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

    Avcılar'da milyonluk araç alev alev yandı VİDEO

    'PLAKAYI ŞOFÖR SÖKTÜ' İDDİASI

    Öte yandan lüks aracın plakasının olmadığı fark edilirken, plakayı araç sahibinin söktüğü iddia edildi.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Avcılar da milyonluk araç alev alev yandı #1

    Avcılar da milyonluk araç alev alev yandı #2

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