Avcılar'da motosiklete 4 kişi bindiler

Motosiklet üzerindeki ikisi çocuk dört kişinin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, seyir halinde olan bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücü ve iki çocuğun başlarında kask bulunurken, en arkada oturan kadının kasksız olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Bayram ziyaretine gittikleri sanılan motosiklettekiler, bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ise bunun üzerine hızını düşürdü ve geride kaldı.

Motosikletteki ailenin tehlikeli yolculuğu, görenleri endişelendirdi.

Avcılar'da motosiklete 2'si çocuk 4 kişi bindiler