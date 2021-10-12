Avcılar'da öldürülen Esra Yıldız’ın tabutunu kadınlar taşıdı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın cenazesi, toprağa verildi. Yıldız'ın cenaze namazından sonra tabutu, kadınlar tarafından omuza alınarak taşındı. Polis, katil zanlılarını arıyor.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'ndeki Sevgi Sokak'ta bulunan binanın birinci katından gelen bağırma sesleri, komşuların dikkatini çekti.

Komşular, bu seslerin Nurettin Yıldız ile eşi Esra Yıldız (38) arasındaki kavgadan kaynaklandığını düşündü.

Bir süre sonra iki kişi, koşarak binadan uzaklaştı.

ARACI YANARKEN BULUNDU

Saat 03.00 sıralarında Esenyurt'taki Haramidere Kavşağı'nda Nurettin Yıldız'a ait 34 KA 976 plakalı otomobil, yanmaya başlarken görüldü.

Sevk edilen itfaiye, otomobildeki yangını söndürdü.

Yapılan incelemede otomobil sahibi bulunmazken, araçta kan izlerine rastlandı.

Avcılar'da boğazı kesilerek öldürülen Esra'nın, tabutunu kadınlar taşıdı VİDEO

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek, Nurettin Yıldız'ın oturduğu eve geldi.

Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrılarak içeri girildi.

Ekipler, Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

POLİS, 2 ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Esra Yıldız'ı kim veya kimlerin öldürdüğünü tespit etmek amacıyla güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Görüntülerde biri kapüşonlu, diğeri şapkalı iki kişinin binadan hızla ayrıldığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çifte ait Taksim'deki otel ve evin çevresinde incelemelerini bugün de sürdürdü.

CENAZE TÖRENİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından eşi ile birlikte Taksim'de otel işleten Avcılar'da özel anaokulu bulunan Esra Yıldız için bugün saat 12.30'da, Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra Erhan Erol'un yanı sıra Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli, Emniyet Müdürü Murat Çakır'ın da katıldığı törende kızının fotoğraf ve tabutuna sarılan anne Yasemin Dallı, kızının korkunç durumda olduğu için yüzünün bile kendisine gösterilmediğini söyledi.

“KANININ YERDE KALMAMASINI İSTİYORUM”

Anne Dallı, “Yavrum seni güler yüzünle hatırlayacağım. Kanının yerde kalmamasını istiyorum.” dedi.

Ölen kadının yakınları da kadın cinayetlerine artık son verilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, acılı anneyi teselli etmeye çalışırken, polisin tüm imkanlarını seferler ettiğini, cinayetin aydınlatılacağını söyledi.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Kılınan cenaze namazının ardıdan Esra Yıldız'ın tabutunu, anne Yasemin Dallı ve diğer kadınlar omuzlarına alarak cenaze aracına kadar taşıdı.

Kadınlar, cenaze aracına konulan tabutun arkasından yaklaşık 500 metre yürüdü.

Cenaze, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.