Avcılar’da, öldürülen kadınların isimlerini taşıyan demir tabelaları çaldılar

Kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında inşa edilen simgesel parkta, öldürülen kadınların isimlerini taşıyan tabelalar çalındı.

Avcılar’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Yönelik Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Ambarlı Mahallesi ilçe girişine simgesel bir park inşa edildi.

Ülke gündeminden uzun süre düşmeyen Özgecan Aslan, Emine Bulut, Şule Çet, Pınar Gültekin başta olmak üzere Avcılar’da öldürülen Seda Kurt ve Gülsevin Buket Değirmenci dahil 21 kadın anısına zeytin ağaçları dikildi.

Her bir ağacın yanına, kadınların isimleri yazılı tabelalar çakıldı.

“KIZIMIN KALBİNE DEFALARCA VURDUN BEN DE SENİN KALBİNE VURUYORUM”

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında, 4 Kasım 2019 tarihinde tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, zeytin ağacının yanındaki tabelayı çakarken, “Kızımın kalbine defalarca vurdun. Ben de senin kalbine vuruyorum.” demişti.

KATİLİ FİRAR ETTİ

Cinayetten sonra firar eden, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında ömür boyu hapis cezası ile aranan Ercan Akkaş, tüm aramalara rağmen yakalanamadı.

İnterpol tarafından da aranan damadının bir türlü yakalanamamasına tepki gösteren anne Bedia Akar, evinin hemen yakınındaki kızının adını taşıyan zeytin ağacını sık sık ziyaret etti. Akar, son ziyaretinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Seda Kurt ile öldürülen 9 kadının daha adını taşıyan demir tabelalarının çalındığını gördü.

“LÜTFEN KUTSAL DEĞERLERİMİZE DOKUNMAYIN"

Kızını 22 ay önce öldüren Ercan Akkaş'ın mutlaka yakalanarak cezalandırılmasını isteyen, sesini duyurabilmek için üzerinde mezar taşı fotoğrafı bulunan kızı Seda Kurt'un yanı sıra aranan damadının fotoğrafının yanında 'Katil nerede' tişörtünü sık giyen Bedia Akar, 9 kadının isimlerini taşıyan tabelaların çalınmasına yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Ben buraya her gün kızımın mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum. Lütfen kutsal değerlerimize dokunmayın. 1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz? Bu kadar ihtiyacınız varsa gelin, parasını cebimden ödeyeyim. Ama tabelamı yerine koyun.





“MEZAR TAŞINI DA BULAMAZSAM ARTIK HİÇ ŞAŞMAM”

Mezarlığa gittiğimde oradaki mezar taşını da bulamazsam artık hiç şaşmam. Bu kadar mı alçaldınız? Ne diyeyim? İşin maddi yönüne bakarsak, ağırlığı 2 kiloyu geçmez. Bu kadına yönelik bir şey. Yukarıdan başlamış, toplaya toplaya gelmiş. Kadın haklarına yönelik olduğunu düşünüyorum. Seda Kurt tabelasını kendi elimle çaktım. Tabelası yok."

Avcılar’da, öldürülen kadınların isimlerini taşıyan demir tabelaları çaldılar VİDEO

