Birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, duruşmaya kızının mezar fotoğrafının yer aldığı tişörtle katıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Seda Kurt, birlikte yaşadığı dini nikahlı Ercan Akkaş tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Seda'nın öldürülmesiyle ilgili açılan davaya, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya katılan Seda'nın annesi Bedia Akar, kızının mezarının fotoğrafını tişörtüne bastırdı.

"SANIK GÜRCİSTAN'DA YAŞIYOR"

Anne Bedia Akar'ın üzerinde kızı ve katil zanlısının fotoğrafları ile kızının mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldiği duruşmada, mahkeme başkanı sanığın yakalanamadığını bildirdi.

Anne Bedia Akar'ın avukatı Fadime Polat, "Duyumlarımıza göre sanık Gürcistan'da yaşamaktadır. Bu ülkede aramaların derinleştirilmesi için İnterpol'e yeniden yazı yazılmasını talep ediyoruz." dedi.

Avcılar'da öldürülen kızının duruşmasına fotoğraflı tişörtle geldi VİDEO

"BİRİLERİ GÖRSÜN"

Mahkeme, sanık hakkındaki yakalama emrinin devamı ile kırmızı bülten talebinin yanıtının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Üzerindeki tişörtünde "Seda burada, katil nerede?" yazısı bulunan anne Akar, zanlının bir an önce yakalanmasını isteyerek, "O benim kalbimde yazılı. Birileri görsün. Diyecek bir şeyim yok." dedi.



