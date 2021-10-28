Birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt’un dava duruşmasına anne Bedia Akar, kızının mezarını ve sanığın fotoğrafını taşıyan tişörtle katıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, 2 yıl önce birlikte yaşadığı Ercan Akkaş (41) tarafından öldürülen Seda Kurt'un (41) dava duruşması, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, öldürülen Kurt'un annesi Bedia Akar ve avukatları katıldı.

Firari Akkaş'ın gıyabında yapılan duruşma, sanığın yakalanması infaz edilemediğinden ertelendi.

Anne Bedia Akar, duruşmaya üzerinde kızı ve sanığın fotoğrafları ile kızının mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi.

“BUHAR OLUP DA UÇTU MU?”

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Akar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu 5'inci duruşma, katil hala yok. Seda burada katil nerede? 1 hafta sonra 2 yıl bitiyor, 3'üncü yıldan gün alıyoruz. Katil kadar katili saklayanlar, yardım ve yataklık edenler, bilip de ihbar etmeyenler de suçludur. Hepsinden de davacıyım. Kadın cinayetlerine son. Katil ortada yok bu buhar olup da uçtu mu?





“BENİM ÇOCUĞUMU 19 YERİNDEN BIÇAKLA PARÇA PARÇA ETTİ”

2 yaşında annesiz, babasız kalmış bir çocuk nasılsa benim torunum da öyle. Psikolog, psikiyatrist, pedagog dolaştırıyoruz. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Katilin yakalanmasını ve en ağır şekilde, emsal dava teşkil edecek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yakalanması yetmiyor. Bana takım elbise giyip, kravat takıp önüne bakarak duygu sömürüsü yapıp indirim almasın. Benim çocuğumu 19 yerinden bıçakla parça parça etti. 2 yaşındaki yavrusunun gözü önünde doğradıysa ona göre bir ceza alsın."

Avcılar’da öldürülen Seda Kurt’un annesi, sanığın fotoğrafını tişörte bastırdı VİDEO







İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2019'da Seda Kurt'un, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ercan Akkaş tarafından bıçaklanarak yaralanması sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

Maktul Kurt'un oğlundan alınan beyanında ise gece evde uyduğu sırada bir bağrışma sesi duyduğunu, annesinin odasına girdiğinde sanığın annesine bıçakla vurduğunu, sanığın elinde bıçak olduğu için engel olamadığını ve sonrasında sanığın evden çıkarak gittiğini söyledi.

Sanık Akkaş'ın birlikte yaşadığı maktulle ikametgahında tartışma yaşadığı, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın evden temin ettiği bıçakla birçok defa maktule vurarak, ölümüne neden olduğu ve sanığın firari olduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Ercan Akkaş hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.